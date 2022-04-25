В КНР отвергли информацию о строительстве базы на Соломоновых островах

Информация о якобы желании Китая построить на Соломоновых островах военную базу в рамках двустороннего соглашения в области безопасности не соответствует действительности, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, которые приводит ТАСС, эти сообщения были сфабрикованы «небольшой группой людей, которые руководствуются собственными скрытыми мотивами».

Рассуждения о том, что Китай якобы строит военную базу на Соломоновых островах, — фальсификация, сфабрикованная небольшой группой людей, которые руководствуются собственными скрытыми мотивами, — сказал он.

Китайский дипломат указал, что сотрудничество в области безопасности между двумя странами основано на принципе взаимного равенства и взаимной выгоды.

Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь ранее сообщил, что Пекин и Соломоновы острова подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В конце апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Китай строит военную базу на Соломоновых островах. По его словам, это является красной линией как для Канберры, так и для Вашингтона. Политик опасается наращивания китайского флота вблизи австралийской морской границы.

В Белом доме также прокомментировали сообщения о планах Китая построить военную базу на Соломоновых островах. Там сообщили, что отреагируют на действия китайской стороны. На прошлой неделе архипелаг посетила американская делегация, в составе которой были представители Белого дома, Госдепа и Пентагона.