В КНР отреагировали на визит очередной делегации США на Тайвань Посольство КНР: США не стремятся к стабильности, направляя сенаторов на Тайвань

Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посольство КНР заявило, что в Вашингтоне не хотят стабильности в регионе, позволяя своим политикам визиты на Тайвань. Заявление стало ответом на посещение острова сенатором США Маршей Блэкберн, сообщает РИА Новости.

США демонстрируют, что они не хотят стабильности в Тайваньском проливе, — отмечается в комментарии дипмиссии.

В посольстве добавили, что действия Вашингтона расценивают как вмешательство в дела Китая.

Республиканка Блэкберн, представляющая в сенате штат Теннесси, прибыла на остров с трехдневным визитом. Сенатор из комитета по вооружениям и торговле приземлилась в Тайбэе 25 августа.

Ранее стало известно, что 21 августа с рабочим визитом в Тайбэй прибыл губернатор штата Индиана, представитель Республиканской партии США Эрик Холкомб. В ходе визита политик с делегацией планирует обсудить возможности партнёрства с Тайванем и Южной Кореей. Холкомб обратил внимание на важность сотрудничества с «глобальными партнёрами».