В КНР охарактеризовали НАТО одной фразой China Daily: США занялись некромантией, превратив НАТО в «кровожадное зомби»

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США превратили НАТО в «безмозглого зомби». Альянс как пережиток холодной войны давно должен быть похоронен, но Белый дом преуспел в некромантии, сообщает китайское издание China Daily.

Белый дом превратил Альянс с общепризнанным мертвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остается безмозглым, легко поддается манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась, — подчеркнул автор публикации.

Издание также считает, что расширение НАТО на восток явилось причиной конфликта на Украине — Альянс проигнорировал опасения Москвы в отношении безопасности.

В настоящее время, уверены в China Daily, у «зомби» появилась новая цель. Хаос, устроенный НАТО в Европе, не удовлетворил членов Альянса, которые обратили взоры на Юго-Восточную Азию. Теперь «некромант» и «зомби» — США и НАТО — провоцируют конфликты в мире под фальшивыми лозунгами, отмечается в публикации.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс является организацией, которая не может жить без врага. По его мнению, НАТО умрет без «недруга», а главное для него — создавать образ противника. Замглавы МИД отметил, что НАТО в поиске новых объектов продвигается в новые регионы, в частности к границам Китая.