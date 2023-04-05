В КНР назвали риторикой заявление о дружбе с Россией Посол КНР в ЕС Фу Цун объяснил риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией

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Владимир Путин и Си Цзиньпин

Заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем следует воспринимать как риторику, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун, передает газета The New York Times. По его словам, несмотря на подписание заявления «о безграничной дружбе», Пекин не поддерживает СВО, не признает Крым российским, а также не признает легитимность референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Дружба без ограничений» — это не что иное, как риторика, — сказал Фу Цун.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что для Китая критически важно поддерживать Россию, в том числе и в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, КНР это нужно для обеспечения безопасности собственных границ, так как страна будет находиться под угрозой со стороны США и Запада в случае поражения России в украинском конфликте.

Политический консультант Андрей Перла считает, что президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин в ходе закрытого обсуждения мирного плана по Украине могли на самом деле говорить о разделении мира на страны из сферы влияния США и независимые государства.