В КНР казнят экс-главу крупнейшей компании по управлению активами

https://static.news.ru/photo/e0f2726c-4f48-11eb-bab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChinaFotoPress/Global Look Press

Суд китайского города Тяньцзинь приговорил к смертной казни экс-секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя.

Бывший чиновник был признан виновным в коррупции, взяточничестве и двоежёнстве, сообщает газета Global Times со ссылкой на официальные источники. Лай Сяоминь был исключён из партии ещё в 2018 году за серьёзное нарушение партийной дисциплины и законодательства.

Центральная комиссия по проверке дисциплины установила, что Сяоминь участвовал в различных политических авантюрах, препятствовал проведению инспекций и проверок, продвигал отдельных лиц на высокие должности, а также принимал дорогие подарки, в том числе денежные средства, использовал служебное положение в личных целях и присваивал общественное имущество.

Как сообщал NEWS.ru, Европейская внешнеполитическая служба осудила смертные казни в США. В ведомстве отметили, что Евросоюз решительно и недвусмысленно отказывается одобрять смертные казни, совершённые в любое время и при любых обстоятельствах. В ЕС настоятельно призвали американскую администрацию отменить все федеральные смертные казни.