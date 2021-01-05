В КНР казнят экс-главу крупнейшей компании по управлению активами

Суд китайского города Тяньцзинь приговорил к смертной казни экс-секретаря партийного комитета и председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя.
Бывший чиновник был признан виновным в коррупции, взяточничестве и двоежёнстве,
Центральная комиссия по проверке дисциплины установила, что Сяоминь участвовал в различных политических авантюрах, препятствовал проведению инспекций и проверок, продвигал отдельных лиц на высокие должности, а также принимал дорогие подарки, в том числе денежные средства, использовал служебное положение в личных целях и присваивал общественное имущество.
Как сообщал NEWS.ru, Европейская внешнеполитическая служба осудила смертные казни в США. В ведомстве отметили, что Евросоюз решительно и недвусмысленно отказывается одобрять смертные казни, совершённые в любое время и при любых обстоятельствах. В ЕС настоятельно призвали американскую администрацию отменить все федеральные смертные казни.