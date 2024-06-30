В КНДР впервые показали значки с одиночным портретом Ким Чен Ына Yonhap: чиновники КНДР впервые надели значки с одиночным портретом Ким Чен Ына

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Ким Чен Ын

Партийные чиновники КНДР впервые надели значки, на которые нанесен одиночный портрет Ким Чен Ына, следует из фотографий опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи. Раньше он был изображен с отцом Ким Чен Иром.

Значки с изображением северокорейского лидера были замечены в рамках 10-го пленума ЦК Трудовой партии Кореи, на котором участники определили курс государственной политики на текущий год. Значки с Ким Чен Ыном были на груди чиновников с левой стороны.

В Северной Корее значки с портретом лидера начали производиться и распространяться в ноябре 1970 года. Тогда на них был изображен Ким Ир Сен. В феврале 1992 года к празднованию его 50-летия Ким Чен Ира появились значки с его портретом.

Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину двух собак уникальной национальной породы пхунсан во время его визита в Пхеньян. Российский лидер, в свою очередь, вручил председателю КНДР портрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. Также Ким Чен Ын получил в подарок большой чайный сервиз и оправленный золотом адмиральский кортик.

Позже замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что визит северокорейского главы в Россию состоится, когда будет наработана база для подписания документов. При этом, по его словам, Ким Чен Ын получил приглашение.