В КНДР Вашингтон и Сеул предостерегли от «второй Корейской войны» МИД КНДР: совместные учения США и Южной Кореи могут разрастись до «второй Корейской войны»

Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел КНДР накануне годовщины перемирия в Корейской войне заявило, что в будущем могут перерасти в новый конфликт совместные военные учения США и Южной Кореи. В ведомстве отметили, что они уже обостряют ситуацию в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление северокорейского МИД.

Никто не может предсказать, когда различные [военные учения], фактически репетиции войны, которые проводят США и Южная Корея, разрастутся до второй Корейской войны, — цитирует заявление агентство.

В КНДР считают, что на Корейском полуострове не могут быть реализованы гарантии мира, пока там остается военный контингент США.

Только в июле Южная Корея провела совместные с американской стороной воздушные учения. В одних использовались истребители F-35, в других — вертолеты.

Ранее стало известно, что риск того, что Северная Корея развяжет ядерную войну, можно оценить как достаточно низкий, однако КНДР делает значительные успехи в наращивании своего ядерного потенциала, заявил замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Он напомнил, что практически все страны мира сейчас поддерживают тренд на сокращение ядерного боезапаса государств.