В КНДР указали на опасность «безрассудной истерики» США Постпред КНДР Ким Сон: «безрассудная истерика» США спровоцирует ядерную войну

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«Безрассудная истерика» США и их союзников сделала 2023 год крайне опасным, заявил постпред КНДР при ООН Ким Сон в ходе выступления на сессии Генассамблеи всемирной организации, сообщает ТАСС. Вашингтон «движется к реализации своего намерения» спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове, отметил дипломат.

В связи с безрассудной истерикой со стороны США и их союзников 2023 год стал очень опасным. Ситуация в области безопасности на Корейском полуострове и вокруг него приблизилась к опасной пропасти ядерной войны, — подчеркнул дипломат.

Он считает, что Вашингтон и Сеул с начала 2023 года вели конфронтационную линию, используя фразы «конец режима» и «оккупация Пхеньяна». Это нарушает принципы Устава ООН. Ким Сон указал на то, что в апреле Республика Корея и США договорились создать консультативную группу по ядерному планированию. Ее целью является разработка сценариев превентивного удара по КНДР.

По его словам, так Пентагон продвигается к практическому этапу реализации намерения спровоцировать ядерную войну. США «на Корейском полуострове или около него» развертывают стратегические атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики с ядерным зарядом, отметил Ким Сон. Постпред подчеркнул, что чем больше будет провокаций со стороны США и их союзников, тем больше КНДР будет прилагать усилий по укреплению оборонительного потенциала.

Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что, если Пхеньян устроит нападение с использованием ядерного оружия, Сеул и Вашингтон примут ответные меры, которые приведут к «концу режима». Он отметил, что южнокорейские и американские власти договорились действовать сообща в ответ на любые угрозы со стороны КНДР.