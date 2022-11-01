В КНДР США обвинили в провокациях и подготовке сценария ядерной войны МИД КНДР обвинил США в специальном обострении ситуации на Корейском полуострове

Фото: Xing Guangli/Xinhua/Global Look Press

МИД КНДР обвинил Вашингтон в подготовке к ядерной войне с Пхеньяном и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове. В ведомстве уточнили, что США «заплатят», если используют силу против КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Из-за непрерывных безрассудных военных действий США и Южной Кореи ситуация на Корейском полуострове и вокруг него снова вступила в серьезную фазу конфронтации... Из-за крупномасштабных военных учений, которые США и их сателлиты проводят почти ежедневно в этом году, Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире, а обстановка безопасности в регионе стала еще более серьезной, — цитирует агентство заявление северокорейского МИД.

Представитель МИД КНДР считает, что совместные военные учения США и их союзников на Корейском полуострове имеют «четкий агрессивный характер». Больше нигде в мире военные учения не проводятся так часто и так масштабно. В Пхеньяне считают, что за рост напряженности в регионе ответственен Вашингтон.

Все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны США против КНДР вступил в завершающую стадию, — подчеркнули в МИД.

В Пхеньяне предупредили, что готовы сделать все для защиты суверенитета.

Ранее доцент Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук Андрей Губин заявил, что обмен предупредительными выстрелами между Южной Кореей и КНДР является необычной опасной ситуацией, однако он вряд ли спровоцирует военный конфликт между двумя республиками. По его словам, дальнейший сценарий развития событий будет зависеть от действий Сеула и от сотрудничества Южной Кореи с Соединенными Штатами.