В КНДР сравнили с разбоем планы G7 по российским активам ЦТАК: намерение G7 по российским активам сравнимо с уличным грабежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Намерение стран G7 передать замороженные российские активы Украине сравнимо с грабежом среди бела дня, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). По словам авторов, «разбой» является основным принципом выживания этого закрытого клуба, возглавляемого США.

«Группа семи» — закрытый клуб, известный подрывом глобального мира и попытками остановить развитие других стран. Сейчас она собралась отобрать чужое средь бела дня, — говорится в публикации.

Авторы отметили, что у США «богатый опыт» в подобных вопросах, поскольку ранее они изъяли активы Афганистана. Эти средства, по данным ЦТАК, Вашингтон использовал для своих нужд. В статье также говорится, что США и их союзники оказались в затруднительном положении из-за неудач ВСУ и отсутствия эффекта от антироссийских санкций, поэтому прибегают к откровенно преступным методам.

«Группа именитых аристократов» и «клуб богачей» прошлого, разжиревших от вмешательства в дела других стран, сейчас оказались в затруднительном положении, отбросили всякие приличия и беззастенчиво показывают низкое поведение, сравнимое с уличным грабежом, — указали авторы.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По данным американских СМИ, стимулом к переговорам послужил отказ сената Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.