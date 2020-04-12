В КНДР скрывают число заражённых и призывают усилить борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2569090a-7c87-11ea-a41f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Более решительные меры необходимо принять в мире против быстро распространяющейся пандемии коронавируса. Таким призывом завершилась встреча руководителей КНДР, которая прошла под председательством лидера страны Ким Чен Ына.

Чиновники в Пхеньяне прежде настаивали на том, что на севере Корейского полуострова COVID-19 ещё не выявлен, но в отчёте от 12 апреля информация о распространении инфекции отсутствует вовсе, сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что КНДР закрыла свои границы ещё в январе 2020 года, сразу, как стало известно о появлении коронавируса в Китае.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань заявил о малых шансах прихода второй волны коронавируса в страну из-за приезда заражённых людей из-за границы. По его словам, однако риск существует. Наньшань добавил, что в Китае очень жёсткие профилактические меры, люди носят маски, а при общении строго соблюдают дистанцию.