В КНДР с наступлением осени усилили карантинные меры

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Правительство Северной Кореи решило усилить карантинные меры для профилактики респираторных заболеваний на фоне наступления осени, передает агентство ЦТАК. Меры введены из-за большой разницы дневных и ночных температур.

Другие подробности не сообщаются. При этом агентство не приводит данные об отмене ограничений на въезд в страну для иностранных граждан с 25 сентября, о чем ранее сообщало Центральное телевидение Китая.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил точечное введение масочного режима из-за коронавируса. Он отметил, что точечное возвращение масочного режима означает его введение в отдельном классе, учреждении или регионе. Эта мера начнет действовать не во всей России и не сразу.

С 18 сентября из-за сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями в Доме правительства России ввели масочный режим. Такое решение было принято из-за обычного для осени роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

В здании на Краснопресненской набережной предписано носить маски или респираторы. Также сокращено количество посетителей и личных контактов между сотрудниками. Чиновникам советуют меньше ездить в командировки по стране и за границу.