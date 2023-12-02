В КНДР рассказали, чем ответят на вмешательство в работу своего спутника ЦТАК: КНДР расценит вмешательство в работу ее спутника как объявление войны

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти КНДР заявили, что любое вмешательство в работу северокорейского спутника будет рассматриваться как объявление войны, сообщило Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Там отдельно уточнили, что, в частности, действия США немедленно спровоцируют агрессивный ответ.

Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны <...> в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников, — отметило ЦТАК.

ЦТАК 21 ноября сообщило об успешном запуске разведывательного спутника КНДР «Маллиген-1». В Пхеньяне отметили, что старт аппарата позволит повысить боеготовность северокорейской армии. Также сообщалось о намерении КНДР в ближайшем будущем запустить еще несколько разведывательных спутников.

Ранее спутник-разведчик КНДР уже сделал снимки ряда военных объектов США. В частности, были получены фотографии атомного авианосца «Карл Винсон», расположенного в южнокорейском Пусане, а также военно-морской базы в Перл-Харборе. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что «Маллиген-1» будет выполнять роль «космического стража» республики, наблюдающего за военными намерениями Запада.