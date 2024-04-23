КНДР ответила на учения США демонстрацией ядерной мощи В КНДР провели первые учения по нанесению ядерного контрудара

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына 22 апреля состоялись первые комплексные тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня калибра 600 мм, проинформировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В стрельбах были задействованы системы «Курок ядерного оружия» и «Вулканическая тревога».

Они предназначены для использования в «максимальной ядерной кризисной ситуации». Во время учений были выпущены три струи огня для уничтожения условных врагов, поразившие цель на острове на расстоянии 352 км, пишет ЦТАК.

В публикации агентство подчеркнуло, что стрельбы стали ответом на учения США и Южной Кореи. ЦТАК подчеркнуло, что союзники перебросили около 100 различных военных самолетов на базу ВВС Кунсан в Южной Корее.

Они не только часто перебрасывают ядерные стратегические средства в прилегающие районы нашей страны и объединяют своих сторонников для проведения военных учений, но также заявляют, что нацелены на нас, — сказано в заявлении агентства.

Главное управление ракетостроения и подведомственные ему оборонные НИИ Северной Кореи на днях провели в Желтом море тестовый запуск новой зенитной ракеты «Пельджи-1-2». Также была проверена на мощность сверхкрупная боевая часть стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1 Ра-3».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира заверил, что вооруженные силы народной республики уничтожат противников, если те «выберут конфронтацию». Глава государства отметил, что при необходимости будет действовать без колебаний.