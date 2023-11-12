В КНДР призвали распустить G7 ЦТАК: «Большой семерке» пора исчезнуть

Фото: Pool /G7 Hiroshima/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Большая семерка» (G7) должна быть распущена, поскольку ее влияние слабеет, в том числе в связи с ситуацией на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове, написал публицист Ким Юн Ми в статье для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Он охарактеризовал объединение как группу «аристократов старой эпохи, лишенных власти и даже титулов», которая собирается, чтобы «ворчливо обсудить мировые дела».

Говоря откровенно, если бы G7 под руководством США с уважением относилась к суверенитету других стран и отдавала приоритет сохранению мира и развитию, то ситуация на Корейском полуострове, в Европе и на Ближнем Востоке не усугубилась бы так сильно, как сейчас, острые проблемы не возникали бы в остальных уголках мира, — считает корейский публицист.

Как отметил до этого спикер Госдумы Вячеслав Володин, «Большая семерка» фактически призналась, что намерена своровать замороженные российские активы. По его словам, в связи с этим у РФ появились моральные и юридические основания для ответных действий. Решение США и «их шестерок» является выстрелом в ногу, добавил политик.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому появляется возможность обменять замороженные на Западе активы россиян на заблокированные средства иностранных инвесторов. На сегодняшний день у граждан заблокированы счета на общую сумму 1,5 трлн рублей.