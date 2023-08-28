В КНДР предупредили о последствиях поставок F-16 на Украину ЦТАК: передача Украине истребителей F-16 грозит Европе ядерной войной

Фото: US Air Force

Европе грозит ядерная война из-за поставок истребителей F-16 на Украину, заявили в Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК). В материале отмечается, что КНДР осуждает затягивание конфликта из-за вмешательства в него ЕС под давлением США.

До сих пор США занимали туманную позицию относительно поставки истребителей, делая вид, что они не желают эскалации войны. Но когда операция Украины по «мощному контрнаступлению» вызвала ужасный результат, в конце концов взялись за процесс поставки истребителей F-16, — подчеркивается в публикации.

Решение по F-16 для Киева «нарушает спокойствие и безопасность в регионе», считают в ЦТАК. Оно в любом случае затянет конфликт. При этом, как отмечают в Пхеньяне, Вашингтон блокирует мирное решение конфликта, тем самым вся Европа будет ввергнута «в пропасть ужасной ядерной войны».

Авторы публикации уверены, что спустя какое-то время Россия покажет истребители F-16 как трофеи на выставке в честь победы.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По его словам, необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов, это займет по меньшей мере шесть месяцев. При этом министр заявил, что использование истребителей F-16 станет «серьезным переломным моментом» в конфликте.