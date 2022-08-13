В КНДР отменили масочный режим после объявления победы над коронавирусом

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Правительство Северной Кореи отменило обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, сообщает ЦТАК. Сделано это было после объявления лидером КНДР Ким Чен Ыном «победы в противоэпидемической кампании» на Общереспубликанском заседании по подведению итогов чрезвычайной противоэпидемической работы.

В связи с тем, что ликвидирована создавшаяся в нашей стране катастрофа со злокачественной инфекционной болезнью и за кратчайший срок вся страна превращена в чистый район без злокачественного вируса <...>, снята мера по обязательному ношению масок, — говорится в сообщении.

Ограничения сохраняются в ряде городов и уездов, в том числе у границы. При этом власти КНДР рекомендуют оставаться в масках гражданам, у которых были симптомы заболеваний дыхательных органов, включая грипп.

Про «внезапно» возникшую в КНДР чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса стало известно в мае 2022 года со слов Ким Чен Ына. Он тогда дал поручение правительству идеально вести работу по остановке распространения смертоносной инфекции на всех уровнях.

Обещал лидер Северной Кореи и победу над вирусом. О ней он торжественно объявил 11 августа.