В КНДР объяснили запуски ракет целями самообороны из-за провокаций США КНДР заявила, что запуски ракет производились в целях самообороны после провокаций США

Фото: Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная авиационная администрация КНДР заявила, что последние ракетные испытания являются средством самообороны от прямых угроз со стороны Вашингтона. В Пхеньяне указали на то, что таким военным угрозам уже более 50 лет, сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракетные испытания КНДР являются регулярным и запланированным шагом самообороны для защиты безопасности страны и мира в регионе от прямых военных угроз США, которые длятся уже более полувека, — цитирует агентство заявление северокорейского ведомства.

В КНДР настаивают, что до сих пор соседним странам и регионам их испытания ракет ущерба не наносили.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что США могут эвакуировать свои вооруженные силы из Южной Кореи в случае конфликта с КНДР. По его словам, такой ответ может последовать, если вооруженное столкновение с Пхеньяном приведет к большим потерям среди личного состава армии США.