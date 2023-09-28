В КНДР объяснили, зачем развивают ядерное оружие ЦТАК: КНДР развивает ядерное оружие для сдерживания войны и защиты мира

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КНДР развивает ядерное оружие для установления гарантии прав на существование и развитие страны, сдерживания войны, а также мира и стабильности в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на слова докладчика на съезде Верховного народного собрания Северной Кореи. Верховное народное собрание КНДР приняло закон о поправках в конституцию о статусе ядерных сил.

КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете, — говорится в заявлении.

Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын выразил обеспокоенность созданием «трехстороннего военного союза» между Японией, Южной Кореей и США. По его мнению, тесное сотрудничество этих стран фактически представляет собой «азиатскую версию НАТО». Северокорейский лидер считает, что ситуация носит дестабилизирующий характер для региона и несет непосредственную угрозу КНДР.

Ранее президент Республики Корея Юн Сок Ель заявил, что, если Пхеньян устроит нападение с использованием ядерного оружия, Сеул и Вашингтон примут ответные меры, которые приведут к «концу режима». Он отметил, что южнокорейские и американские власти договорились действовать сообща в ответ на любые угрозы со стороны КНДР.