В КНДР на карантине находятся более 500 человек

https://static.news.ru/photo/87acbe6c-191e-11ea-b8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Северной Корее проведено более 700 тестов на коронавирус. По данным на 2 апреля, на карантине в азиатской стране находились более 500 человек, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пхеньян утверждает, что в стране не зарегистрировано случаев заражения COVID-19 несмотря на то, что КНДР имеет общие границы со странами, где произошли вспышки инфекции — Китаем и Южной Кореей.

По данным на 2 апреля, 709 человек — 11 иностранцев и 698 граждан КНДР — прошли тестирование. Информации о положительных тестах нет. На карантине находятся 509 человек — двое иностранцев и 507 северокорейцев, — сообщил CNN представитель ВОЗ в Пхеньяне Эдвин Сальвадор.

Глава антиэпидемиологического отдела северокорейского Центрального штаба по экстренной борьбе с инфекционными заболеваниями Пак Мен Су заявил, что в стране не было выявлено подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Это высказывание поставил под сомнение командующий войсками Соединённых Штатов в Южной Корее генерал Роберт Абрамс. Он пояснил, что разведданные говорят о другой ситуации с коронавирусом в КНДР, писал NEWS.ru.