https://static.news.ru/photo/9ddd5314-41a9-11ea-bd31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сунан/facebook.com

Посольство России в Пхеньяне получило ноту из протокольного департамента северокорейского внешнеполитического ведомства. В ней говорится, что все прибывающие в КНДР из КНР иностранцы будут изолированы, за состоянием их здоровья в течение месяца будет наблюдать медицинский персонал.

Как отмечается, карантин коснётся в том числе сотрудников аккредитованных в Северной Корее дипмиссий и представительств международных организаций. Меры будут действовать в отношении как тех граждан зарубежных государств, кто приехал в КНДР напрямую из Китая, так и тех, кто следовал транзитом, в том числе через территорию России.

Указанные меры направлены на предотвращение пандемии коронавируса нового типа, подчёркивается в размещённом в Facebook посольства посте.

В Китае жертвами вызванной коронавирусом пневмонии стали уже более 100 человек, писал NEWS.ru. Эвакуацию своих граждан из провинции Хубэй намерены провести Южная Корея и Франция.