В КНДР генсека ООН назвали «марионеткой» США Глава МИД КНДР назвала генсека ООН «марионеткой» Вашингтона

Фото: Andras Landwehr/dpa/Global Look Press

Пхеньян, КНДР

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи раскритиковала генсека ООН Антониу Гутерриша за предвзятость в суждениях о проблеме Корейского полуострова и назвала его «марионеткой» США. Так она отреагировала на недавние слова Гутерриша, который назвал провокацией испытания ракет Северной Кореей, сообщает РИА Новости.

В последнее время мне периодически кажется, что он является членом Белого дома или Госдепартамента США. Выражаю сильное сожаление, что генеральный секретарь Гутерриш, забыв свое призвание — придерживаться цели и принципов Устава ООН, <...> занимает такую несравненно жалкую позицию, — подчеркнула Чхве Сон Хи.

Она назвала «источником всех бед» военные учения, которые в регионе проводят США и их сателлиты. КНДР была вынуждена «принять необходимые меры по самозащите». В Пхеньяне предупредили Вашингтон об опасности «вести себя легкомысленно». После этого Гутерриш назвал провокатором КНДР, а не на США, пояснила министр.

Чхве Сон Хи указала на то, что международное сообщество должно призвать к прекращению «провокационных действий» США в регионе. Она также предупредила, что в Пхеньяне следят за действиями Вашингтона и Совбеза ООН и готовы к реагированию.

Ранее стало известно, что КНДР 18 ноября произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17». Пуском руководил лично глава республики Ким Чен Ын, он наблюдал за этим вместе с женой и дочерью. «Хвасон-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4135 секунд, дальность полета составила 998 км.