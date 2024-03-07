В китайском МИД оценили отношения с Россией Глава МИД Китая Ван И назвал отношения с Россией образцовыми

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Си Цзиньпин, Владимир Путин

Россия и Китай создали новый образец отношений между странами, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, это особенно важно, если учесть, что речь идет о двух крупных мировых державах.

Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами, которая полностью отличается от старых времен холодной войны, — подчеркнул дипломат на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).

Ранее издание NetEase сообщило, что некоторые действия Китая вызывают беспокойство в России. Аналитики отметили, что речь идет о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», которое не торопится начинать Пекин. По нему российский газ будет поставляться через Монголию в Китай. Москва и Улан-Батор уже давно готовы начинать строительство ветки, однако китайское руководство игнорирует разговоры вокруг проекта в попытке добиться более выгодных условий, указали авторы материала.

До этого выяснилось, что Новосибирская область стала для Китая наиболее привлекательным регионом в инвестиционном плане. Об этом свидетельствуют данные рейтинга российско-китайского инвестиционного индекса (индекс А1). Китайские бизнесмены видят значительные перспективы от инвестиционных вкладов в экономику Новосибирска: в январе 2024 года по всей России работало уже около восьми тысяч компаний с китайским капиталом. По данным на 1 июля 2023 года, размер инвестиций этого бизнеса в российскую промышленность вырос на 4%.