https://static.news.ru/photo/9b5c70a2-3c27-11ea-a9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li An/Xinhua/Global Look Press

Ужесточённый режим контроля над пассажиропотоком и запрет на выезд организованных туристических групп в другие регионы Китая ввели власти города Ухань, столицы провинции Хубей. Данные ограничительные меры были приняты в связи с распространением пневмонии нового типа, которая вызывается смертоносным коронавирусом 2019-nCoV.

Экстренный режим будет действовать круглосуточно. В настоящее время сотрудники местной полиции уже начали усиленно проверять транспорт. В Ухани запретили перевоз птицы и домашних животных.

Каждый местный житель, покидающий город с целью поездки в другие страны, проходит тщательную проверку. Также в Ухани в больницах выделили 800 коек, которые специально предназначаются для приёма людей, заражённых новым коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от местного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

На данный момент от болезни уже скончались четыре человека. В общей сложности на территории КНР зафиксировано 224 случая пневмонии нового типа.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские специалисты подтвердили, что новый тип коронавируса передаётся от человека к человеку. Об этом заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.