В китайском Баодине ввели военное положение из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/fb8a38ac-aec7-11ea-9b9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Военное положение начало действовать в городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, в связи со вспышкой коронавируса на крупнейшем столичном сельскохозяйственном оптовом рынке.

Согласно заявлению городского правительства, решение было принято оперативным штабом по борьбе с эпидемией.

Власти отметили, что высокая степень бдительности необходима из-за очень тесного передвижения грузов и людей между Баодином и Пекином, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пекинские власти распорядились провести тестирование на коронавирус всех работников рынка «Синьфади» после выявления на доске для разделывания лосося молекул заболевания. На данный момент в пекинских больницах на лечении находятся 79 пациентов с COVID-19. На юге города в районе Фэнтай с 13 июня введён жёсткий режим реагирования на чрезвычайные ситуации.

На 14 июня общее число инфицированных в мире составило 7,7 млн человек. Вылечились около 3,7 млн человек, умерли — 430 тысяч. Вспышка коронавируса была объявлена пандемией 11 марта 2020 года.