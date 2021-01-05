В китайской библиотеке поссорились два робота

https://static.news.ru/photo/ae15c6fc-4f69-11eb-838c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из библиотек в провинции Цзянси на востоке Китая поссорились роботы-помощники Туту и Ванбао. Видеозапись произошедшего опубликована на портале QQ.

Один из посетителей учреждения отсканировал QR-код у одного из электронных библиотекарей, чтобы задать ему вопрос. В этот момент в происходящее вмещался его коллега, также выразивший намерение помочь гостю. Итогом стала словесная перепалка между роботами.

На кадрах видно, что Туту и Ванбао ссорятся, периодически отворачиваясь друг от друга. В конце концов второй всё же признал свою вину. Туту, в свою очередь, обвинил его в непостоянстве. Интернет-пользователи предположили, что вместо роботов говорили люди, однако очевидцы опровергли это.

Ранее NEWS.ru писал о том, что многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ разрабатывают в России. Работы проходят в рамках гособоронзаказа, сообщили в Министерстве обороны.