В Китае женщина заказала курьеру выплеснуть чай в лицо экс-возлюбленного

https://static.news.ru/photo/84bf5c74-6fac-11eb-a868-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница китайской провинции Шаньдун решила необычным способом отомстить своему бывшему возлюбленному. Китаянка наняла курьера, который должен был выплеснуть чай в лицо мужчине.

Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо, — говорилось в комментарии к заказу, сообщает The Indian Express.

Видеозапись с инцидентом появилась в Сети. На 38-й секунде видно, как курьер обливает мужчину чаем, а затем извиняется за свои действия и передаёт получателю чек за услугу. Сотрудник службы доставки пояснил, что лишь выполнял инструкции. Запись стала вирусной в социальных сетях в День святого Валентина.

Ранее бывшая модель Playboy Мелисса Хоу обвинила защитника немецкого футбольного клуба «Бавария» Джерома Боатенга в доведении до самоубийства своей бывшей девушки Каси Ленхардт. Официально причина смерти не объявлена, известно только, что на её теле нет признаков насильственной смерти.

Как писал NEWS.ru, в Пекине суд рассмотрит дело женщины, которая изменила мужу с 300 любовниками. Неверная жена объяснила своё поведение тем, что её супруг часто пропадал на работе. Женщина не только занималась с мужчинами сексом, но и выманивала у них крупные суммы денег. Китаянка рассказывала, что является матерью-одиночкой, которая не может заплатить за лечение детей и квартиру. Ей удалось получить от доверчивых мужчин 400 тысяч юаней (около 4,8 млн рублей), которые она потратила на азартные онлайн-игры.