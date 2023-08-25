В Китае заявили об отсутствии козырей у Запада для помощи Украине Китайский эксперт Цуй: у Запада почти не осталось козырей для помощи Украине

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Финансовая и военная помощь стран Запада Украине достигла критической отметки, у них осталось не так много карт, которые они могут использовать, заявил РИА Новости младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. По его словам, в военном плане за исключением F-16 Запад уже поставил Киеву все, что мог.

Конфликт на Украине вступил в стадию стратегического равновесия, и ни одна из сторон не может добиться прорыва линии фронта, хотя некоторое время назад о контрнаступлении Украины громко кричали, на самом деле оно принесло весьма ограниченные результаты, — считает Цуй Хэн.

Эксперт отметил, что в ситуации, когда Украина не может добиться прорыва на передовой, она совершает атаки по гражданским объектам России. Их целью является попытка добиться того, чтобы большинство россиян, желающих держаться подальше от поля боя, ощутили угрозу войны, уверен аналитик. Другой задачей ВСУ он назвал ослабление авторитета Путина. По вопросу финансовой помощи Украине и у США, и у Европы имеются серьезные возражения, добавил Цуй Хэн.

В будущем США и Западу, возможно, придется дать Украине новую иллюзию и обеспечить перспективы ее восстановления, это успокоит настроения украинцев и упрочит поддержку [президента Украины Владимира] Зеленского, — заключил эксперт.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что страны Европы готовы выделить Украине четыре пакета новой военной помощи. По его словам, Дания и Нидерланды также согласились поставить стране истребители F-16. Переговоры о предоставлении военных пакетов проходили на протяжении четырех дней.