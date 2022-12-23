В Китае заявили о сложном политическом положении из-за украинского кризиса Посол КНР в ЕС: Китай оказался в сложном политическом положении из-за украинского кризиса

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Новый посол КНР в Евросоюзе Фу Цун заявил, что кризис на Украине поставил Китай в сложное положение с политической точки зрения. Из-за него осложнились отношения Пекина с ЕС, отметил он в беседе с изданием South China Morning Post.

Украинский кризис становится проблемой для отношений Китая с ЕС, — подчеркнул дипломат.

Фу Цун назвал деполитизацию отношений с Евросоюзом своей приоритетной задачей.

Дипломат также напомнил, что в Пекине призывают стороны к мирному урегулированию ситуации на Украине с 25 февраля, когда председатель КНР Си Цзиньпин провел важный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Люди забывают об этом, добавил он.

По мнению Фу Цуна, Китай оказался случайной жертвой украинского кризиса, поскольку «Россия и Украина — хорошие друзья», а Пекину не хочется выбирать между друзьями. Этот подход он назвал «отправной точкой» позиции Китая.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай всегда выступал за урегулирование украинского кризиса путем переговоров. По его словам, Пекин всегда ратовал за мир и выполнение целей Устава ООН.