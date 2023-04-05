В Китае заявили о рисках вступления Финляндии в НАТО Цуй Хэн: безопасность Европы оказалась под сомнением из-за вступления в НАТО Финляндии

Фото: Spc. Austin Steinborn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступление Финляндии в НАТО повышает риски безопасности этой страны и ставит под сомнение безопасность всей Европы, заявили китайские аналитики, опрошенные газетой Global Times. По их мнению, лучшим выходом для Хельсинки было бы сохранение нейтралитета.

Для стран, которые оказались между крупными державами, рациональным выбором было бы непринятие чьей-либо стороны, — считает младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

Выход Финляндии на передовую конфронтации между Альянсом и Москвой повышает, а не понижает риски ее безопасности. Тем более, что Россия способна нарастить развертывание ядерного оружия, отметил Цуй Хэн.

Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун уверен, что выбор Финляндии угрожает безопасности Европы в целом.

Финляндия утратила свою функцию моста между Россией и Европой, она заняла сторону, что доказывает тот факт, что лицам, которые принимают решения в этой стране, не хватает стратегического видения, — подчеркнул Ли Хайдун.

По его мнению, России для противостояния НАТО необходимо ядерное оружие, или модернизация оборонительного ядерного потенциала. В такой ситуации выглядит опасным и безответственным со стороны НАТО «подталкивать Россию к демонстрации ее ядерной мощи», добавил он.

Ранее сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что безрассудная политика Вашингтона сделала неизбежной ядерную войну между Россией и США. По его мнению, к ядерному конфликту ведет намерение США «уничтожить препятствие в виде России» на пути к мировой гегемонии.