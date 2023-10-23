В Китае заявили о планах продолжать поставки гумпомощи в сектор Газа

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Китай намерен продолжать поставлять Палестине гуманитарную помощь как через двусторонние соглашения, так и через механизмы ООН, подтвердил спецпосланник правительства Китайской Народной Республики по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь, передает Центральное телевидение Китая. Он отметил, что Китай будет продолжать свои усилия по оказанию неотложной гуманитарной помощи, направленной на смягчение гуманитарного кризиса, с которым сталкивается население сектора Газа.

Китай оказывал и будет продолжать оказывать чрезвычайную гуманитарную помощь Палестине по каналам ООН и двусторонним каналам, чтобы помочь облегчить гуманитарный кризис, с которым сталкивается население Газы. Китай высоко оценивает усилия Египта по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа и поддерживает Египет в открытии коридора для оказания гуманитарной помощи в Газе, — заявил представитель Китая.

Спецпосланник отметил, что на данный момент конфликт между Палестиной и Израилем продолжает обостряться, и ситуация в Газе остается очень напряженной, с риском наступления крупномасштабного наземного конфликта. Он также выразил беспокойство из-за столкновений на границе Израиля с Ливаном и Сирией, подчеркнув, что международное сообщество должно уделять повышенное внимание этим событиям и призвал все соответствующие стороны соблюдать международное гуманитарное право, предпринимать немедленные действия для предотвращения серьезных гуманитарных катастроф и работать совместно для стабилизации ситуации и предотвращения ее дальнейшего обострения.

Ранее Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны, необходимо прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа. По его словам, сторонам конфликта нужно проявить сдержанность и вернуться к переговорам.