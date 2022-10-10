В Китае заявили о надвигающемся конце гегемонии США Global Times: энергетический кризис в Европе ведет к окончанию гегемонии США

Фото: Robert Holmes/Danita Delimont/Global Look Press

Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают окончание глобальной гегемонии Вашингтона. У нее уже заметны признаки ослабления и шаткости, сообщает китайское издание Global Times.

На фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, — подчеркивается в публикации.

В Белом доме планировали использовать конфликт на Украине, чтобы укрепить и расширить сеть своих союзников, однако между Вашингтоном и Брюсселем возник огромный разрыв в интересах, отмечает издание.

Автор публикации считает, что среди стран Европы растет недовольство извлечением США выгоды из их трудностей. ЕС из-за антироссийских санкций вынужден закупать в США большие объемы подорожавшего СПГ, при этом американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.

Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия, — указали в Global Times.

Ранее в Global Times заявили, что страны Европы попали в полную зависимость от США по вопросу политики в отношении РФ, это может обернуться трагедией не только для них, но и для всего мира. Раболепные отношения государств — членов Евросоюза с Белым домом приведут к глобальной геополитической катастрофе и помешают стабилизации конфликта на Украине, предупредили в КНР.