В Китае заявили о бессмысленности попыток НАТО раздуть проблему Тайваня GT: попытки НАТО манипулировать проблемой Тайваня ради Украины бессмысленны

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пытается раздуть проблему Тайваня, чтобы добиться от США выделения дополнительных средств Украине, пишет газета Global Times. Однако все эти попытки бессмысленны, так как ему не удастся «смягчить» усталость США от поддержки Киева, сколько бы он ни акцентировал внимание на мнимой «китайской угрозе», говорится в материале.

Глава НАТО Йенс Столтенберг пытается связать Украину с тайваньским вопросом, чтобы акцентировать внимание на «китайской угрозе» и убедить США сохранить поддержку Украины. Китайские аналитики при этом критикуют помощь Киеву как способ разжигания конфронтации во всем мире, который все равно не помогает преодолеть усталость Запада, — говорится в материале.

По данным эксперта газеты, обеспокоенность по поводу поддержки Украины растет не только в США, но и в странах Запада. Многие опасаются, что она дорого обойдется бюджетам государств.

Ранее в Минобороны КНР заявили, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится к войне. По словам представителя ведомства У Цянь, солдаты НОАК активно тренируются и проводят патрулирование территорий вокруг Тайваня. К нему привлекаются как морские, так и воздушные силы.