https://static.news.ru/photo/6ef385f0-61d9-11ea-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Коронавирус продолжит распространятся по миру по меньшей мере до июня, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

По его словам, внимание в борьбе с COVID-10 в будущем может переместиться с экспорта заболевания из КНР на импорт, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами эпидемии коронавируса в Китае стали 53 социальных работника. Они заразились опасным заболеванием в ходе исполнения своих служебных обязанностей.