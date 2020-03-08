Коронавирус продолжит распространятся по миру по меньшей мере до июня, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
По его словам, внимание в борьбе с COVID-10 в будущем может переместиться с экспорта заболевания из КНР на импорт,
Ранее NEWS.ru писал, что жертвами эпидемии коронавируса в Китае стали 53 социальных работника. Они заразились опасным заболеванием в ходе исполнения своих служебных обязанностей.
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