https://static.news.ru/photo/ee5bfeca-6400-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третьи сутки подряд в Китае жертвами коронавируса становятся меньше 20 человек. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за 11 марта зафиксировано 11 летальных исходов от недуга.

Общее число жертв с момента вспышки инфекции составило 3169, сообщает ТАСС.

Также мало человек за сутки заразились в континентальном Китае, всего — 15. Зато медики вылечили 1318 человек. За всё время распространения коронавируса число заразившихся им достигло 80,7 тыс. Выздоровели 62,7 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заявление о пандемии, сделанное ВОЗ, надо было сделать раньше и начать вводить жёсткие меры по борьбе с инфекцией. Эпидемиологи опасаются, что коронавирус не удастся остановить до лета. По данным Global Cases by Johns Hopkins CSSE, число заражённых в мире на 11 марта достигло 121564 человека. Умерли от болезни 4373 пациента.