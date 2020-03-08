https://static.news.ru/photo/4a6926e0-626a-11ea-99f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fei Maohua/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о новых жертвах коронавируса в стране. За 9 марта зарегистрировано 17 летальных исходов и все — в провинции Хубэй.

С момента вспышки коронавируса в материковом Китае от недуга скончались 3136 человек, сообщает ТАСС.

За сутки число заражённых выросло на 19 человек. Всего инфицировано уже 80,7 тысячи человек. Выздоровели 1297 человек. Их число с начала вспышки недуга увеличилось до 59,8 тысячи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничения на передвижение людей по всей территории Италии с целью борьбы с распространением коронавируса вводятся с утра 10 марта. Соответствующий декрет подписал председатель Совета министров страны Джузеппе Конте. Документом запрещается перемещение без уважительных причин. Таковым названа рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья.