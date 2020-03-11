https://static.news.ru/photo/24e893c6-6362-11ea-b97d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом в Китае улучшается. По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за последние сутки выздоровели 1578 человек, а число новых случаев заражения составило всего 24.

На сегодняшний день общее количество инфицированных в Китае достигло 80,7 тысячи человек. Победить болезнь удалось 61,4 тысячи человек. Доля выздоровевших составляет 76,1%.

Жертвами заболевания стали 3,1 тысячи жителей Китая. Показатель смертности по стране составил 3,9%, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус может стать причиной хронической болезни. К таким выводам пришли медики на основе обследования около 200 повторно заразившихся пациентов. Вирус может возвращаться, так как иммунная система не взяла его под полный контроль в ходе острой фазы заболевания, и было инфицировано множество органов.