Ситуация с коронавирусом в Китае улучшается. По данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за последние сутки выздоровели 1578 человек, а число новых случаев заражения составило всего 24.
На сегодняшний день общее количество инфицированных в Китае достигло 80,7 тысячи человек. Победить болезнь удалось 61,4 тысячи человек. Доля выздоровевших составляет 76,1%.
Жертвами заболевания стали 3,1 тысячи жителей Китая. Показатель смертности по стране составил 3,9%,
Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус может стать причиной хронической болезни. К таким выводам пришли медики на основе обследования около 200 повторно заразившихся пациентов. Вирус может возвращаться, так как иммунная система не взяла его под полный контроль в ходе острой фазы заболевания, и было инфицировано множество органов.
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