https://static.news.ru/photo/ebdf9448-64f7-11ea-8690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Global Look Press

Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в материковом Китае за прошедшие сутки.

Согласно данным государственного комитета по здравоохранению, жертвами заболевания стали семь человек. Также выявлены три ввозных случая коронавируса, два в Шанхае и один в Пекине.

Таким образом, количество заболевших достигло 80 312, из них 3 176 погибли, более 64 тысяч выздоровели. Количество ввозных из-за границы случаев достигло 88, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что впервые случай заражения новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Первым заболевшим стал 55 -летний житель провинции Хубэй.

На 13 марта выявлено 131 851 заболевших, скончались 4,948 тысяч, излечились почти 70 тысяч. За последние сутки в России зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. На данный момент есть данные о 32 заболевших COVID-19 на территории РФ.