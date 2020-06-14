В Китае за сутки выявлено 57 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c9ee8f44-ae06-11ea-af85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/Global Look Press

В Китае за минувшие сутки было выявлено 57 новых активных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 38 случаев (36 — в Пекине) зафиксированы внутри страны, 19 — ввезены из-за рубежа, 9 — бессимптомные носители.

Об этом сообщает на своём официальном сайте Госкомздрав КНР.

За предыдущие сутки в Китае было зафиксирован восемь новых случаев инфицирования: семь активных (из них пять «импортированы») и один бессимптомный.

На внематериковой части страны выявлен лишь один новый случай — в Гонконге.

С декабря 2019 года от коронавируса в КНР умерли 4634 человека. Всего заразились 83 132 жителя страны, в 1827 случаях инфекция была завезена из-за рубежа.

Как ранее писал NEWS.ru, военное положение введено на юге Пекина. В городе зафиксировали ещё 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.