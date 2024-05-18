В Китае выявили случаи шпионажа в космической сфере SCMP: разведка КНР раскрыла много случаев шпионажа в аэрокосмическом секторе

Фото: Zhang Liyun/XinHua/Global Look Press

Главное разведывательное управление Китая информировало о выявленных за последние годы случаях шпионажа в космической сфере, сообщает South China Morning Post со ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР. Там отметили, что агентов засылали спецслужбы ряда стран. Пекину, как уточняется, удалось предотвратить утечку данных.

Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас, — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Китай в 2024 году запустит четыре корабля к своей космической станции на орбите. Управление программы пилотируемых космических полетов КНР заявило, что планируется запуск «Шэньчжоу-18» и «Шэньчжоу-19» с тайконавтами, а также грузовых аппаратов «Тяньчжоу-7» и «Тяньчжоу-8». По данным управления, «Тяньчжоу-7» отправился на орбиту в начале 2024 года с космодрома Вэньчан.

Также российские специалисты приступили к разработке ядерной энергетической установки для совместной с Китаем научной лунной станции. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что ее РФ рассчитывает отправить на Луну в 2033–2035 годах.

Кроме того, к российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции присоединился Азербайджан. Пекин и Баку подписали соглашение о сотрудничестве во время 74-го Международного конгресса астронавтики, который проходил с 2 по 6 октября в Баку.