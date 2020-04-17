В Китае выявили ещё 16 случаев заражения COVID-19

На территории Китая за последние 24 часа выявлено ещё 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 19 апреля сообщили представители национальной комиссии КНР.
Отмечается, что данные показатели прироста новых случаев заражения с 17 марта. Девять из 16 заразившихся приехали из других стран. Остальные заболевшие были выявлены внутри Китая.
О новых случаях гибели от коронавируса в КНР не сообщается,
Исходя из последних данных, COVID-19 в Китае заразились 82 735, скончались в результате болезни 4623 пациента.
Как ранее писал NEWS.ru, журналисты британского издания The Telegraph высказали опасение, что Китай может скрывать вторую волну коронавирусной инфекции.
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