В Китае выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом

Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что за прошедшие сутки в стране были зарегистрированы 108 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это самое большое число заражений, выявленных за 24 часа, за последний месяц.
Большинство новых случаев — 98 — является завозными. Оставшиеся 10 были выявлены в провинциях Хэйлунцзян и Гуандун.
Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в Китае достигло 82 160, скончался 3341 человек. Местные чиновники опасаются второй волны вспышки пандемии, они считают, что вирус могут завезти из-за рубежа,
Учёные считают, что вирус нового типа может распространяться на расстояние до четырёх метров. Переносчиками могут быть как больные люди, так и лечащие их медики, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники