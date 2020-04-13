В Китае выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/852e58ce-7d48-11ea-8a6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила, что за прошедшие сутки в стране были зарегистрированы 108 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это самое большое число заражений, выявленных за 24 часа, за последний месяц.

Большинство новых случаев — 98 — является завозными. Оставшиеся 10 были выявлены в провинциях Хэйлунцзян и Гуандун.

Общее число выявленных пациентов с COVID-19 в Китае достигло 82 160, скончался 3341 человек. Местные чиновники опасаются второй волны вспышки пандемии, они считают, что вирус могут завезти из-за рубежа, отмечает CNN.

Учёные считают, что вирус нового типа может распространяться на расстояние до четырёх метров. Переносчиками могут быть как больные люди, так и лечащие их медики, писал NEWS.ru.