В Китае высказались о взятии под контроль Авдеевки GT: взятие Авдеевки стало самым значимым изменением в ходе СВО с мая 2023 года

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Взятие под контроль Авдеевки российскими военными стало наиболее значительным изменением в ходе специальной военной операции с мая 2023 года, считает обозреватель газеты Global Times (GT) Ху Сицзинь. По его мнению, в зоне СВО произошло важное событие — главком Вооруженными силами Украины Александр Сырский в субботу, 17 февраля, объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки.

Это самое значительное изменение на украинском поле боя с мая прошлого года, — написал журналист.

В свою очередь президент США Джо Байден по поводу Авдеевки заявлял, что Украина может потерять и другие города, пока Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву. По словам главы государства, сейчас «слишком многое поставлено на карту».

Накануне Минобороны РФ обнародовало видео бегства украинских военных из Авдеевки еще до приказа главкома ВСУ Александра Сырского об отступлении. В свою очередь военкор Александр Коц объяснил крайнюю деморализацию украинских бойцов тем, что ВС России после начала наступления сумели перерезать две «артерии жизни», лишив ВСУ ротации и поставок боеприпасов.

Минобороны РФ информировало, что в результате наступательных действия группировки войск «Центр» российские военнослужащие сумели продвинуться на глубину 8,6 км и полностью освободили Авдеевку. В результате ожесточенных боев было уничтожено свыше 1,5 тысячи бойцов противника.

Утром 19 февраля стало известно, что российские военнослужащие полностью освободили от бойцов ВСУ коксохимический завод в Авдеевке и водрузили на промышленном объекте флаги России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление, отметили в ведомстве. В Минобороны добавили, что ВС России продолжают наносить удары по укрепрайонам ВСУ с помощью артиллерии и авиации.