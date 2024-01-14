В Китае высказались о возможном визите на Тайвань конгрессменов США В КНР выступили решительно против посещения членами Конгресса США Тайваня

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Китай категорически против посещения делегацией Конгресса США Тайваня, а также любых официальных контактов американских властей с островом, заявил представитель КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в интервью ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Тайвань считается неотъемлемой частью Китая, и выразил решительное противодействие официальным связям США с островом, призывая Вашингтон придерживаться принципа «одного Китая».

Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай решительно выступает против того, чтобы США поддерживали какие-либо официальные контакты с Тайванем. США должны добросовестно соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных американо-китайских коммюнике, — подчеркнул Лю Пэнъюй.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Соответствующий вопрос ему задали после победы на выборах главы администрации острова Лай Циндэ. Этот политик был кандидатом от Демократической прогрессивной партии, которая выступает за суверенитет Тайваня.

Перед голосованием у жителей Тайваня узнали, с какими ожиданиями они идут на выборы. Большинство граждан ответили, что они надеются на мир и изменения в политике. Опрос также показал, что население острова рассчитывает на социальный прогресс. Один из избирателей признался, что голосовал за оппозиционную партию, так как, по его мнению, привести к развитию способны только такие перемены.