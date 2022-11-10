В Китае выросла волна заболеваемости COVID-19 Власти Китая сообщили об усилении волны COVID-19, за сутки выявлено свыше девяти тысяч случаев

Фото: Cai Yang/Xinhua

Власти Китая фиксируют в стране ускорение и увеличение масштабов распространения коронавируса. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за минувшие сутки врачи выявили более девяти тысяч новых случаев заболевания, что в 2,6 раза больше, чем неделю назад. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющимся данным, в настоящее время под наблюдением медиков в КНР находятся 61,5 тысячи инфицированных, из которых 85% не имеют никаких симптомов заболевания. Летальных исходов от ковида в стране не наблюдается с 27 мая.

Известно, что более 97% заболевших заразились от местных источников, остальные представляют собой завозные случаи. за последнюю неделю случаи заболевания были выявлены во всех регионах страны на уровне провинции, города центрального подчинения и автономного центра.

Около четверти всех госпитализированных приходится на южную провинцию Гуандун, второе и третье место у автономных регионов Внутренняя Монголия на севере страны и Синьцзян на северо-западе.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что смертность от коронавируса в мире с февраля этого года снизилась почти на 90%. Он добавил, что на прошлой неделе сообщалось о 9,4 тысячи смертей по всему миру от коронавируса. Глава организации пояснил, что в феврале этот показатель превышал 75 тысяч.