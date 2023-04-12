В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому SCMP: Зеленский должен пойти на переговоры, пока он окончательно не потерял право голоса

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное разрешение конфликта на Украине, пока он все еще имеет возможность принимать решения, считает колумнист South China Morning Post Дэниел Ковани. Он предложил украинским лидерам преодолеть гордость и заключить мир, прежде чем их влияние на итоги конфликта и его последствия окончательно исчезнет.

В статье упоминается, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные возможности Запада не способны обеспечить нужный уровень военной поддержки. Ковани отмечает, что, несмотря на обещания, западные политики могут оказаться неспособными предоставить такую помощь, на которую, возможно, рассчитывает Зеленский.

Министерство иностранных дел Китая 24 февраля опубликовало на своем сайте заявление о политическом урегулировании кризиса на Украине, включающее 12 пунктов. Среди ключевых положений Пекина — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв к недопущению дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, утвержденный парламентом, о повышении оборонного бюджета на 14,5 миллиарда долларов. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, это рекордное повышение в истории страны.