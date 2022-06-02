В Китае робот впервые клонировал поросят Ученые Нанькайского университета первыми в мире полностью клонировали поросят с помощью робота

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Ученые из Нанькайского университета в Китае создали методику клонирования свиней, в которой все действия, от оплодотворения самки до рождения, производит только робот, говорится в пресс-релизе научного учреждения. Первые семь поросят породы ландрас уже появились на свет.

Каждый шаг процесса клонирования был автоматизирован, ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был, — сказано в сообщении.

По словам ученых, клонирование с помощью робота более эффективны, так как действия машины точнее. Роботы реже повреждают клетки, что довольно часто случается, когда операцию осуществляют люди, заключают специалисты.

В феврале прошлого года американские учёные впервые успешно клонировали черноногого хорька. Самка получила имя Элизабет Энн. Животное произвели при помощи замороженных генов животного, умершего более 30 лет назад. При этом в результате эксперимента на свет появились два щенка, но выжить сумел только один. Суррогатной матерью для клонов стала самка домашнего хорька.

В сентябре 2020 года специалисты в США успешно клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад. Материал взяли у жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, его гены хранились в морозильной камере.