В Китае впервые успешно клонировали вымирающих животных Ученые в КНР впервые клонировали находящихся на грани вымирания тибетских коров

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Ученые в Китае впервые клонировали находящихся на грани вымирания тибетских коров, сообщает правительство Тибетского автономного района. Этого удалось достичь за счет переноса ядер соматических клеток.

Речь идет о двух видах коров, которые обитают на Тибетском нагорье. Научный сотрудник Исследовательского института животноводства и ветеринарии Китайской академии сельскохозяйственных наук Юй Давэй рассказал, что специалисты собрали ушную ткань животных, а затем в лаборатории создали линию фибробластов. Впоследствии им удалось получить эмбрионы клонов с помощью технологии переноса ядер соматических клеток.

Клонированные эмбрионы трансплантировали в суррогатных коров, и после полного срока беременности мы получили восемь клонированных коров, — рассказал Юй Давэй.

Он добавил, что в будущем ученые намерены сочетать технологии клонирования с традиционными механизмами разведения скота. Это позволит сформировать совершенную генетическую систему и усовершенствовать системы защиты и использования ресурсов.

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