В Китае впервые поймали шпиона MI6 В Китае задержали иностранца по подозрению в работе на британскую разведку MI6

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

В Китае задержали иностранного консультанта по подозрению в работе на британскую разведку MI6, пишет South China Morning Post (SCMP). По версии следствия, иностранец занимался сбором секретных сведений, заявили в Министерстве государственной безопасности КНР.

Китайское агентство утверждает, что человек из третьей страны отвечал за зарубежную консалтинговую компанию, — говорится в публикации.

Министерство госбезопасности КНР впервые выступило с подобными обвинениями в отношении британской внешней разведки, отмечает SCMP. Прежде подобные заявления Пекина касались деятельности ЦРУ.

По словам силовиков, иностранец действовал в интересах MI6 с 2015 года. Предположительно, он проходил подготовку в Великобритании, поимо того, MI6 снабжала его спецоборудованием, заявили в МГБ КНР.

Китайская спецслужба не уточнила гражданство задержанного. Имя фигуранта и его пол также не указали.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что ЦРУ не удалось восстановить свою агентурную сеть в Китае. По словам «экс-сотрудника американской разведки», которые приводят в материале, на сегодняшний день власти США не имеют «никакого реального представления» о планах и намерениях китайского руководства.