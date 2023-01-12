В Китае водитель въехал в толпу пешеходов

Фото: Cai Yang/Global Look Press

В китайском городе Гуанчжоу водитель BMW въехал в толпу пешеходов, передает BBC. Телеканал со ссылкой на местные источники утверждает, что «с высокой долей вероятности» это был целенаправленный наезд, а не случайная авария. 22-летний водитель сбил насмерть как минимум пять человек, еще 13 пешеходов увезли в больницу с разными травмами. При бегстве с места происшествия он совершил попытку наезда на сотрудника полиции. Правоохранительные органы позже смогли задержать злоумышленника.

Он умышленно въехал в людей, которые ждали светофора. Он злонамеренно врезался в них. После этого он развернулся и снова поехал в сторону людей, — рассказал очевидец.

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Также китайские издания пишут, что мужчина может являться племянником секретаря партийного комитета КПК провинции Гуандун Хуана Куньмина — он упоминает его, когда полицейские проводят задержание.

5 января в Кингисеппском районе Ленинградской области снегоуборочная машина сбила мужчину, после чего на него наехали еще три легковых автомобиля. Мужчина в возрасте около 35–40 лет скончался на месте.

21 декабря в городе Минусинске Красноярского края водитель протаранил здание супермаркета «Пятерочка». Он также врезался в припаркованный рядом легковой автомобиль ВАЗ. После водитель скрылся с места аварии.